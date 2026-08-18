美国财政部星期一（8月17日）公布的数据显示，6月份外国持有的美国国债规模有所下滑，其中日本和中国的持仓量下降最为显著。

综合彭博社和路透社报道，6月份外国持有的美国国债较5月份减少了721亿美元（约921亿新元）。过去四个月中有三个月出现下滑，目前总额为9.3万亿美元，低于2月份创下的历史高位。

在此期间，由于投资者担忧巨额预算赤字和高于目标水平的通胀，美国国债价格持续下跌。外国持有量数据包含了估值变化以及净买卖情况。

日本是持有美国国债规模最大的国家，6月份的降幅最大，其持有量减少约264亿美元，至1.12万亿美元。近几个月来，日元持续承压，促使东京方面采取干预措施以支撑日元汇率。

7月下旬，华盛顿也加入干预行列，美国财政部长贝森特宣布了一项罕见的协调干预措施。一些市场观察人士认为，这一决定的背后是担心日本可能会抛售美国国债来捍卫日元，从而推高美国的借贷成本。

先锋投资公司（Pioneer Investments）策略师乌帕德希雅说：“日本的这一举动显然是由于外汇干预所致。”他指贝森特不仅在7月份参与了干预，还暗示日本可能会利用美国联邦储备局某项工具的可能性——即通过回购交易来避免直接抛售美国国债。

乌帕迪亚亚说：“毋庸置疑，我们不会看到日本再次抛售国债。”

6月份海外美国国债持有量降幅第二大的当属中国，其美国国债储备减少了259亿美元，至6334亿美元。

此外，英国作为美国国债第二大海外持有国，英国6月份的持仓量也较5月的9486亿美元下降了1%，至9399亿美元。

英国被广泛视为全球投资者的主要托管枢纽，资金流向通常被视为对冲基金持仓状况的风向标。