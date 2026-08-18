美国总统特朗普特使库什纳说，哈马斯解除武装及推进加沙和平计划最快可在30天内取得进展。库什纳是特朗普长女伊万卡的夫婿。

法新社报道，库什纳星期一（8月17日）在耶路撒冷与以色列总理内坦亚胡会晤后，接受福克斯新闻频道采访时说：“我们最快可能在30天内看到进展……希望到时能开始清除部分武器，也希望填埋一些地道。”

他说，如果哈马斯未能兑现承诺，“届时以色列将获得美国及其他各方更强有力的支持”。

一名以色列官员说，库什纳和内坦亚胡同意由一名美国高级军官负责核实哈马斯解除武装的情况。内坦亚胡坚持，在完成核实前，以色列不会从加沙地带撤军。

库什纳16日在埃及与哈马斯举行罕见的直接会谈，哈马斯已公开承诺支持加沙和平计划。

特朗普7月30日在社交媒体宣布，“和平委员会”公布的加沙和平计划要求哈马斯和其他武装组织全面解除武装。和平委员会31日公布一份包含15点内容的计划。根据计划，哈马斯应解除武装，以色列则分阶段从加沙撤军。

哈马斯于31日晚些时候发表声明说，移交武器的前提是以军撤离加沙。内坦亚胡日前公开拒绝加沙和平计划，并称在哈马斯真正解除武装前，以军不会撤出加沙地带。