路透/益普索的最新民调结果显示，美国总统特朗普的支持再创新低，从8月初的35%下跌至33%。绝大多数美国民众担心美国与伊朗的战争会旷日持久。

这项为期四天的民调于星期一（8月17日）结束。根据调查结果，64%的美国人对特朗普在白宫的表现不满意。仅有33%的受访者认可特朗普的表现，与他在2017年12月上届任期内创下的最低水平持平。

特朗普2025年以略低于50%的支持率重返白宫。今年2月28日，美以对伊朗发动大规模军事行动后，特朗普的支持率进一步受到冲击。战争导致全球约五分之一的石油贸易受到影响，汽油价格上涨，不仅加重美国家庭的生活负担，也让争取在11月中期选举中保住国会多数席位的共和党议员面对压力。

特朗普竞选时承诺控制通胀，并避免美国陷入旷日持久的战争。他最初也说，美伊战争只会持续数周。但随着伊朗持续抵抗，冲突虽然有所缓和，霍尔木兹海峡的石油运输仍受到严重影响。

路透/益普索民调显示，约80%的美国人（包括87%的民主党人和71%的共和党人）认为，美国对伊朗的军事介入“将持续一段长时间”。仅有16%的受访者认为伊朗战争可能在几周内结束。

另外，最新民调显示，38%的选民认为民主党能更好地处理经济问题，35%的选民则看好共和党。

民主党也被认为更有能力应对生活成本问题。

在特朗普执政期间，由于边境越境人数急剧下降，加上特朗普下令在全国范围内持续严厉打击非法移民，共和党的移民政策一直更受欢迎。但美国移民与海关执法人员在抓捕行动中导致多名美国公民和外籍移民死亡，被拘留人员包括儿童人数出现激增后，共和党的支持率出现下滑。

最新的路透/益普索民调显示，约40%的登记选民认为共和党在移民政策方面更胜一筹，38%的选民则看好民主党，这2个百分点的差距是特朗普担任总统以来的最低水平。在2025年1月，共和党在这方面领先了26个百分点。

8月17日公布的路透/益普索民调是通过网络进行的，收集了全美1166名成年人的反馈，调查误差幅度为正负3个百分点。