人工智能（AI）被科技公司描绘成解放生产力、缩短工时的工具，OpenAI今年甚至呼吁企业试行“薪资不变、每周工作四天”。

不过，一名前OpenAI技术员工透露，公司内部并未实行自己向外界倡议的四天工作制，反而长期处于高压状态，周末加班、临时“危机会议”和严苛绩效考核并不少见，也凸显AI提高效率后，究竟能否真正换来更短工时，仍是未知数。



英国广播公司（BBC）报道，多年来，科技公司持续投入数千亿美元研发AI，并不断宣称这项技术最终能减少人们花在工作上的时间。



四年前，谷歌一名工程总监便预测，AI将在2025年前推动每周四天工作制成为现实。



这一期限过去一年后，OpenAI今年稍早也延续类似主张，正式呼吁企业开始试行每周四天工作制，同时维持员工薪资不变。公司认为，AI很快将大幅提高劳动生产率，企业应提前为工作模式的转变做好准备。



然而，一名去年离职的前OpenAI技术员工告诉英国广播公司（BBC），他任职期间，公司并未真正试行过自己建议其他企业采用的四天工作制。



相反，他形容OpenAI内部工作节奏相当紧张，经常召开“危机会议”，员工周末加班并不罕见，绩效考核制度也“极其残酷”，同事有时会在毫无预警的情况下突然遭到解雇。



他说：“你会在星期六或星期日进公司，只是为了赶上进度，或确保系统没有出问题。”



OpenAI并非唯一认为AI最终能缩短工时的科技公司。Anthropic也曾表示，旗下热门编程工具和聊天机器人Claude已能连续工作约七小时而无需休息，时间几乎相当于企业员工一个完整工作日。



随着AI逐步接手更多任务，支持者认为，生产率提升有望让员工减少工作时长；但另一种可能是，企业利用AI进一步提高产出要求，使员工在更短时间内承担更多工作。



AI最终会改善工作与生活平衡，还是催生新一轮劳动压力，仍有待观察。