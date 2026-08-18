美国皮尤研究中心最新研究显示，超过四分之三的美国成年人在40岁出头前，曾与未婚伴侣同居，反映未婚同居已成为美国成年人常见的人生经历。不过，多数同居伴侣最终仍会步入婚姻。

《华盛顿邮报》报道，皮尤研究中心估算，超过三分之一的美国成年人曾与两名或以上伴侣同居。整体而言，约三分之二曾同居的伴侣最终结婚；若至少拥有大学学士学位，这一比例进一步升至77%。

这项研究主要聚焦年龄较大的千禧一代。研究人员依据美国劳工统计局长期追踪调查的数据作出估算，调查对象近9000人，均出生于1980年至1984年之间。

美国劳工统计局每年或每两年访问这些受访者一次，最新一轮访问在2023年进行，当时受访者年龄介于38岁至43岁。

美国结婚率过去数十年来整体呈下降趋势，也引发部分人士对人口增长和家庭结构变化的担忧。美国保守派智库传统基金会今年较早前曾提出“婚姻训练营”等构想，希望鼓励更多人结婚。

不过，皮尤的数据也显示，同居并不意味着婚姻制度正在被完全取代。相反，对不少美国人而言，同居已成为迈向婚姻前一段较常见的经历。