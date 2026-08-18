挪威王室星期一宣布，89岁的国王哈拉尔五世因体内出现液体潴留住院接受治疗，并将请病假两周，其间由王储哈康暂代摄政。

英国广播公司（BBC）报道，哈拉尔五世近几个星期因罹患罕见血液疾病溶血性贫血，接受可的松治疗。这种疾病会导致人体红血球数量减少，患者可能出现疲劳和呼吸急促等症状。

挪威王室说，国王此次入院是因为“体内液体潴留，需要住院治疗”。53岁的哈康王储将在父亲休养期间代行国王职务。

哈拉尔五世是欧洲在位时间最长的君主之一，1991年1月登基，并曾表明不会退位。不过，随着年龄增长，他近年来健康状况频频受到关注。

挪威王室2024年4月宣布，考虑到哈拉尔五世的年龄，他将“永久减少”公开活动。同年，他在马来西亚度假期间患病，之后植入心脏起搏器。今年2月，他又在西班牙特内里费岛因感染和脱水入院。

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王后宋雅近年来也出现健康问题，今年5月因心脏问题入院接受检查和观察。

挪威王室近来还接连面对其他风波。王储妃梅特－玛丽特今年3月就过去与美国已故性犯罪者爱泼斯坦的往来公开道歉。她承认，2011年至2014年间曾与爱泼斯坦交换数百封电邮，并曾在对方不在场时入住他位于佛罗里达州的住所。

三个月后，王储妃与前伴侣所生的儿子马里乌斯·博格·霍伊比被裁定两项强奸罪成立，并判处四年监禁。