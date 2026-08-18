美国“反腐败数据联盟”说，美国11月中期选举结果的投注额已经高达1亿3300万美元（约1亿7000万新元），超越2024年国会选举周期内9240万美元的投注总额。

路透社报道，这家非营利研究与倡导组织预测，如果投注活动的增长速度与2024年持平，2026年中期选举的总投注额可能达到16亿美元。

这一数据凸显了预测市场的迅猛增长。随着个人散户和机构投资者的参与度不断提升，越来越多用户正加速涌向Polymarket和Kalshi等平台。这些平台允许用户对政治、经济、流行文化等现实事件的结果进行投注。

在投注额极速增长的同时，监管审查也在不断收紧，批评人士指这些平台实际上等同于赌博。但预测市场公司以及特朗普政府坚称，这些是金融市场平台而非赌博平台，它们提供的投注合同允许用户对冲风险，或根据自己对未来事件的预期进行交易。

反腐败数据联盟（Anti-Corruption Data Collective，简称ACDC）说，通过分析截至8月10日的数据，他们对Kalshi、Polymarket、Polymarket US三个平台上与2026年美国参众两院选举相关的7466个预测市场进行了评估。结果发现，各大主要平台针对美国今年中期选举开设的预测市场数量是2024年的16倍。

ACDC研究员肯德勒-克雷奇在一份声明中说：“与2024年相比，相关投注市场规模呈爆炸式增长。现在，几乎全国每个席位都有多个投注市场开放。”

Polymarket和Kalshi未立即回应路透社对ACDC分析报告的置评请求。

在ACDC研究结果公布之际，距离决定美国国会控制权的中期选举不到三个月。全美大多数州的党内初选将一直持续到9月中旬，而正式的中期选举投票日为11月3日。