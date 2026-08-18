韩国央行发布报告显示，人工智能（AI）的快速普及对韩国青年就业构成风险。

新华社报道，韩国央行星期二（8月18日）发布的报告指出，根据国民年金公团（NPS）参保记录和经济活动人口调查数据，在AI应用广泛的行业中，青年就业人数持续下降。

过去四年，青年就业岗位减少28万5000个。其中，94%（即26万8000个）的失业岗位集中在AI应用广泛的行业。

过去四年，信息服务行业的青年就业人数下降31.4%，而出版业、计算机编程和专业服务行业的青年就业人数分别下降27.4%、16.6%和11.6%。

与青年就业机会的减少形成鲜明对比的是，50多岁劳动者在这些行业的就业人数持续增加，显示不同世代之间的就业差距正在扩大。

报告强调，AI的影响取决于应用方式。在那些将AI用于自动化、取代人类工作的行业，青年就业率下降尤为严重。

报告总结说，当AI被用于辅助和增强人类工作时，对青年就业的负面影响则较为有限。

报告指出，就业结果并非取决于AI本身的应用，而是取决于企业选择用AI取代人类，或辅助人类工作。