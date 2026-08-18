（伦敦彭博电）英国多数企业说，人工智能（AI）已带来新的工作岗位，显示企业正逐步摆脱试验阶段，开始围绕这项技术调整招聘和员工培训。

劳埃德银行7月访问1200家企业，54％受访企业称因采用AI而创造就业；四分之一日益倾向于招聘具备AI技能的人才，五分之一则增设AI专职岗位。许多企业也开始为现有员工推出或扩大培训计划。

在营业额超过1000万英镑（约1730万新元）的企业中，三分之二表示现有员工已具备满足业务需求所需的AI技能；相比之下，在所有受访企业中，这一比率仅略高于一半。此外，超过70%的大型企业表示，计划加大对AI技术的投入，以提升生产力。

劳埃德银行商业及企业银行业务首席执行官墨菲说，企业须把重点从取得AI技术转向培养有效运用技术所需的技能、文化和信心。

彭博社报道，调查结果凸显了一种趋势：对于采用AI的企业而言，这意味着机遇，但对于劳动力市场中广泛的从业者来说，则意味着将面临颠覆性冲击。

在线招聘信息显示，招聘市场正出现两极化。企业一方面争聘具备AI技能的资深员工，另一方面因用人成本居高不下而削减其他岗位。软件开发人员和顾问等较容易受AI影响的职位，招聘需求自2022年以来明显下滑。英国央行的分析也显示，企业采用AI后生产力有所提升，但就业岗位随之减少。