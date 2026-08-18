在人口减少和客流下滑困扰全球不少偏远地区之际，日本一条地方铁路正尝试以“观光化”求生。

静冈县井川线7月起不再以通勤客为主要对象，而是全线改为预约制观光列车，并实行统一票价。这被认为是日本首个由地方通勤铁路全面转型为预约制观光铁路的案例，也为观察人口萎缩地区如何维持公共交通提供新的样本。

共同社报道，大井川铁道旗下的井川线全长25.5公里，又称“南阿尔卑斯Abt线”，穿越静冈县山区，以沿途自然景观闻名。线路使用日本唯一采用齿轨系统、可应对陡坡的Abt式机车，本身具有较强观光特色。

大井川铁道今年7月把井川线全面改为预约制，并把原本根据乘车距离计算的票价改成统一收费3500日元（约28新元）。

不过，新措施在当地引发反弹。铁路经过的川根本町直到今年4月才获知有关计划，一些町议员批评铁路公司事前说明不足，处理方式“缺乏诚意”。

大井川铁道社长鸟冢亮6月在记者会上说，公司希望“与地方社区一起向前走”。不过，他此前曾在个人博客批评地方议员，称“要获得住在乡下山区人们的理解很困难”，相关言论进一步引起不满。尽管他后来删除了文章，但此事仍促使一批町议员发出抗议信。

川根本町议会副议长中原绿说，当地并非反对涨价，只是希望铁路公司能先就具体方案展开讨论。

井川线近年来经营压力持续加重。大井川铁道同时经营以“托马斯小火车”闻名的大井川本线，两条线路原本相连，但2022年遭台风破坏后中断连接，井川线因而被孤立，修复工程也需要高昂成本。

同时，两条线路客流至今仍未恢复到冠病疫情前水平。随着沿线人口持续减少，根据过去15年的可查记录，井川线已没有居民购买通勤月票。

日本其他地区也有从开通之初便实行统一票价的观光铁路，但井川线过去属于地方通勤线路，如今全面改成预约制，因此被视为日本首例。

在日本不少地方铁路面对人口减少、乘客流失和维护成本上升之际，井川线能否靠观光客取代日益减少的通勤客，并维持长期经营，也正受到全国铁路业者关注。