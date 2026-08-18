日本计划未来在澳大利亚境内试射高超音速导弹等远程武器，日澳也将联合研发用于探测威胁的激光系统。两国进一步扩大军事合作之际，正共同应对区域安全环境变化，以及美国要求盟友承担更多防务责任的压力。

法新社报道，澳洲副总理兼国防部长马尔斯和日本防卫部长小泉进次郎星期二（8月18日）在堪培拉会谈后宣布上述计划。

马尔斯说，双方将建立更完善的安排，让日本未来10年能更广泛使用澳洲的导弹试验场。他指出，澳洲可在多个领域为日本提供“战略纵深”，其中就包括开放本国试验场。

小泉进次郎对此表示欢迎。他说，如果日本自卫队能在澳洲试射高超音速导弹等远程防区外导弹，将是“突破性进展”，双方将加快磋商，争取落实有关计划。

近年来，随着中国军力持续增强，澳洲和日本不断深化防务合作。与此同时，美国也持续要求亚太盟友增加国防开支，并承担更多区域安全责任。

日澳去年已达成日本二战后规模最大的防务出口交易之一。澳洲将在未来10年投入约100亿澳元（约90亿8000万新元），采购日本制造的隐形护卫舰。

两国星期二也宣布展开名为“Boobook”的新防务合作项目。项目以澳洲一种夜行猫头鹰命名，重点包括共同研发能够侦测潜在威胁的激光系统。

马尔斯说，这项计划将发展更先进的激光能力，可部署在陆战平台和近岸作战平台上。

日澳近年来持续强化军事互操作性和国防工业合作。随着两国进一步共享试验设施、联合研发先进武器系统，双方防务关系正从装备采购逐步扩大到武器测试和技术共同开发。