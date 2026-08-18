（基辅综合电）随着世界数十国争相加强防御能力，加上伊朗战争消耗巨大，美国制造的爱国者拦截导弹正面临全球供应短缺。在几乎每日都遭受俄罗斯空袭的乌克兰，爱国者导弹库存已几乎耗尽。

据美国有线电视新闻网（CNN）实地采访，乌克兰部署在基辅附近的一套爱国者发射装置已闲置长达10周。负责这些装置的总工程师德米特罗透露，他最后一次看到爱国者导弹发射是在六周前。

乌克兰总统泽连斯基日前说，乌克兰需要美国爱国者导弹库存的5%才能撑过今年冬天，但目前仅有1%。

基辅正争取与美国企业合作，在乌克兰生产爱国者拦截弹。但白宫官员说，特朗普政府尚未就此事做出决定，也未给予乌克兰相关保证。

另一方面，东欧国家拉脱维亚警告，俄罗斯已对欧洲展开混合战争，试图威胁支持乌克兰的地区国家。

欧洲情报官员上周告诉彭博社，有迹象显示，俄罗斯情报和安全机构正策划混合战争行动，包括破坏基础设施，或对波罗的海国家和波兰发动假旗攻击。

拉脱维亚正调查上月一起可疑火灾，起火地点是一家为乌克兰提供援助的慈善机构仓库。拉脱维亚总统林克维奇斯周一（8月17日）透露，当局也在调查一系列其他案件，涉及破坏、各种挑衅行为和间谍活动。

他说：“（混合战争）不是未来某个时候才会发生的事，它正在发生。”

摩尔多瓦外交部同日发声明，谴责当天发生的不明飞行物入侵领空事件，指这是对摩尔多瓦主权的严重侵犯。声明没有提到飞行物来自何处，它飞入摩尔多瓦后爆炸，未造成伤亡。