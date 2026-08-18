伊朗司法部门称，由于YouTube一档辩论节目传播“虚假信息”，已下令禁止节目播出；频道创办人则说，当局以相关罪名对他提出指控，并在问话后准许他保释。

法新社报道，伊朗司法部门星期一（8月17日）通过旗下新闻网站Mizan Online说，当局已对YouTube频道“Azad”展开调查，起因是这个频道播出的一期节目包含“虚假信息”。

Mizan Online说，由于这个节目没有获得负责监管伊朗媒体活动的文化部正式许可，因此被视为“未经授权的媒体机构”。

报道说：“司法监督部门已下达命令，在取得许可证之前，禁止该频道负责人从事任何媒体活动。”

报道也说，这个频道在未经授权运营期间“多次违反媒体规定”。

这次调查是在《纽约时报》刊登一篇报道数天后展开的。报道形容“Azad”是一档“探讨触及伊朗威权体制底线课题”的谈话节目。

节目创办人兼主持人艾哈迈迪说，他因涉嫌传播虚假信息，于上星期天（16日）和星期一接受问话，并遭到起诉。

艾哈迈迪星期一在社交平台发文说：“根据法院裁决，我获准保释，但Azad频道在另行通知前禁止播出任何访谈节目。”

Azad的YouTube频道有近16万名订阅者，经常就广泛的议题展开讨论，包括伊朗与美国的战争、性暴力、经济、哲学以及其他社会问题。

节目嘉宾来自伊朗不同政治立场，包括一些身在海外的反对派人士，他们公开批评伊朗伊斯兰共和国的政策。

Azad的YouTube页面显示，频道于2017年8月加入这个视频分享平台。

伊朗长期以来严格管控媒体，自2月28日美以发动恐怖袭击引发持续至今的中东战争以来，伊朗尤其加强对媒体报道的管控。

YouTube和其他多个社交媒体平台多年来一直在伊朗遭到封锁，当地用户必须依靠虚拟私人网络（VPN）绕过相关限制。