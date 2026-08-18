（耶路撒冷综合电）美国向以色列承诺，在哈马斯解除武装前，不会逼迫以军撤离加沙或者对加沙进行重建。美方的最新立场，与哈马斯始终坚持以色列撤出加沙是先决条件的原则相互矛盾，让加沙和平协议的谈判再次蒙上阴影。

美国中东特使、总统特朗普的女婿库什纳周一（8月17日）在耶路撒冷与以色列总理内坦亚胡会面，向以色列作出上述承诺。当天参与会见的，还有和平委员会官员。以色列高级官员会后透露，内坦亚胡和库什纳也达致共识，在哈马斯解除武装之前不启动加沙的重建工作。

官员还说，双方商定，“实现加沙非军事化的第一步，就是要哈马斯交出武器，并在美方将领的监督下将武器销毁”。

美方表达的这一立场，或会削弱加沙达成和平协议的希望。因为哈马斯一直坚持以军必须先撤离加沙，料不会接受美以的最新安排。

不过，库什纳周一接受福克斯新闻台采访称，加沙和平谈判有望在一个月内取得进展。“我们可能最快在30天内就看到进展，希望到时能够开始清除部分武器，并在接下来60到90天内填埋部分地道”。

库什纳还说，一旦威胁迫在眉睫，美方不会限制以色列的自卫权。

由特朗普主导成立的和平委员会上月底公布15点和平计划，要求哈马斯解除武装，以色列分阶段从加沙撤军。内坦亚胡随后在本月9日宣布拒绝接受加沙和平计划，表明在哈马斯解除武装前，以军绝不撤出加沙地带。