叙利亚指责以色列对叙利亚西北部的阿布杜胡尔空军基地发动八次空袭。

叙利亚官方媒体Ekhbariya引述军方消息人士报道，以色列星期二（8月18日）清晨对叙利亚西北部的阿布杜胡尔空军基地发动八次空袭，目标包括跑道和仓库设施。

军方消息人士和居住在基地附近的平民说，空袭未造成人员伤亡。以色列军方拒绝就这次空袭作出回应，叙利亚国防部也未作出回应。

这个基地距离土耳其边境约70公里，自2013年以来一直作为军用机场使用。在叙利亚长达14年的内战期间，这个基地几经易手，交战双方分别是效忠前总统阿萨德的部队和武装组织。

军方消息人士称，自阿萨德政权于2024年底被推翻以来，这个基地一直被用作叙利亚新军队的训练中心。

阿萨德政权被推翻后，以色列一直在入侵叙利亚领土，包括向联合国巡逻的缓冲区派遣军队。这个缓冲区自1974年以来一直分隔以色列和叙利亚军队，在以色列占领的戈兰高地的驻防区。

这次空袭发生在以色列和土耳其之间的安全紧张局势加剧，两国就叙利亚问题展开日益激烈的言辞交锋之际。土耳其外长菲丹在8月6日的讲话中说，以色列持续发动袭击，威胁叙利亚安全，并呼吁各方向以色列施压，要求尊重叙利亚的领土完整。

以色列国防部长卡茨则直接向土耳其总统埃尔多安发出警告，称以色列不会允许任何可能对以色列构成威胁、增强叙利亚军事能力的举措。

8月初，叙利亚在北部地区使用俄制米格-21战斗机举行空中演习，这是自阿萨德政权下台以来的首次这类演习。

以色列公共广播公司Kan于8月11日报道称，以色列安全官员发现有迹象显示，叙利亚正在加快重建空军的步伐，包括招募新飞行员、进行飞行训练以及举行首次战斗机演习。

Kan引述一名以色列安全部门消息人士的话说，以色列正在密切关注事态发展，并已向美国表达关切。