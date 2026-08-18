（华盛顿讯）美国司法部推出新程序，允许部分因重罪被定罪而失去持枪权的人，申请恢复这项权利。预计实施首年将收到约33万份申请。

《华尔街日报》报道，司法部长布兰奇星期一（8月17日）宣布新规定时说，宪法第二修正案并非次等权利，联邦政府不应在没有考虑一个人是否会危害公共安全的情况下，永久剥夺美国人的宪法权利。司法部预计约一个月后开始接受申请。



美国联邦法律禁止因可判处超过一年监禁的罪行而被定罪者持有枪械，禁令也涵盖逃犯、无证移民、不名誉退伍军人，以及因家庭暴力轻罪而被定罪者。司法部说，新规定不会恢复无证移民、登记在册的性犯罪者和暴力罪犯的持枪权。目前全美约有3000万人因犯罪被定罪而不得拥有枪械。



有犯罪记录者过去可通过获得赦免恢复持枪权。司法部去年曾解雇负责赦免事务的官员，原因是她反对恢复演员梅尔·吉布森（Mel Gibson）的持枪权。吉布森曾于2011年对一项轻罪殴打指控不予抗辩。

联邦政府原本也设有另一申请途径，但国会多年来禁止烟酒枪炮及爆炸物管理局动用经费处理申请。司法部去年取消管理局的相关职能，新规定把审批权交给司法部长办公室。