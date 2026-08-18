美国总统特朗普持续向朝鲜领导人金正恩释放对话信号之际，突然透露金正恩其实“已经回应”，暗示朝美可能已通过非公开渠道展开接触。随着特朗普预计11月赴中国深圳出席亚太经合组织（APEC）峰会，朝美首脑外交能否借他亚洲之行重启备受关注。

特朗普美东时间星期一（8月17日）在白宫被问及金正恩为何没有回应对话提议时反问：“你怎么知道他没有回应？”随后表示：“他已经回应了。”

去年10月访问亚洲期间，特朗普也曾多次表达会见金正恩的意愿，但朝鲜始终没有公开回应。如今特朗普再次主动示好，美朝对话能否重启，主动权似乎更多地掌握在金正恩手中。

特朗普再次把缩减韩美联合军演作为推动美朝对话的筹码，分析认为是试图以金正恩最为敏感的军演问题作为杠杆，为重启对话制造动力。2019年8月，在朝美斯德哥尔摩无核化工作磋商前夕，金正恩就曾在致特朗普的亲笔信中直言对韩美军演的不满：“他们正在举行我们曾强烈要求停止的战争演习，我显然被冒犯了，我不想向你隐瞒这种感受。”

分析：有中俄为后盾 金正恩不急与美对话

然而，专家普遍认为，与特朗普第一任期相比，平壤重返谈判桌的迫切性已明显降低。俄乌战争以来，朝鲜通过向俄罗斯派兵和提供武器，深化朝俄军事和经济合作，并获得资金、粮食和军事技术。同时，朝中关系保持密切，国际制裁和外交孤立带来的压力有所缓解。

统一研究院高级研究员吴京燮指出，朝鲜正借助中俄弥补军事和经济弱点，“如今改善对美关系的迫切性已明显降低”。

特朗普外交政策不可预测也令金正恩更加谨慎。尤其是美国在与伊朗进行核谈判的同时采取军事行动，可能进一步加深平壤对华盛顿的不信任。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出指出，特朗普正面临伊朗战争长期化、物价上涨和支持率下滑等压力，金正恩也会判断对话提议是否只为摆脱政治困境的“一次性政治秀”。

2019年河内朝美首脑会谈破裂的记忆同样构成负担。最高领导人亲自出面却空手而归，使平壤更难再次承担类似风险。因此，金正恩可能倾向于先强化核导力量及与中俄的战略合作，进一步抬高谈判筹码。

不过，布鲁金斯学会研究员安德鲁·叶认为，与特朗普会晤仍符合金正恩利益。朝鲜如今有中俄作为后盾，意味着金正恩“不见特朗普也可以，见了也没有太多损失”。他说，对金正恩而言，再次与美国总统平等会面关乎“声望和地位”，真正的问题不是见不见，而是何时见最有利。

美国前国家情报委员会朝鲜事务官员悉尼·塞勒也指出，特朗普以调整韩美军演推动对话并非首次。2018年首次“特金会”后，特朗普曾暂停大型“乙支自由卫士”演习。他说，当时美国“虽然没有得到太多，但也没有失去太多”。

分析认为，金正恩短期内可能继续增强核武力、深化对中俄合作，同时保留与特朗普直接对话的空间。对目前的平壤而言，与美国对话已不是迫在眉睫的选择，而是一张可以等待更高价码、在最有利时机打出的外交牌。