（特拉维夫讯）以色列总理内坦亚胡所属政党利库德集团近日在竞选海报上，把美国纽约市长马姆达尼与伊朗和黎巴嫩真主党的领导人并列，罕见地把盟国官员与以色列的敌人相提并论。

这张海报出现在特拉维夫市中心一块广告牌上，上面印有马姆达尼、土耳其总统埃尔多安、伊朗最高领袖穆杰塔巴，以及真主党领导人卡西姆的头像，并写道：“他们希望内坦亚胡落败……别让他们得逞。”

以色列将于10月举行大选，内坦亚胡已进入竞选模式，力求保住他领导的极右翼联盟的政权。目前，执政联盟在民调中的支持率落后。

作为美国左翼政治人物，民主党籍的马姆达尼曾多次批评以色列对加沙地带发动的战争。上个月，他称内坦亚胡是战犯，应被送到海牙受审，两人的口水战进一步升级。

马姆达尼还呼吁，如果内坦亚胡出席9月在纽约市召开的联合国大会，美国当局应执行海牙国际刑事法院对他发出的逮捕令。内坦亚胡则反击称，马姆达尼煽动仇恨，挑拨纽约市不同宗教群体之间的关系。

内坦亚胡还说，他担心美国两党对以色列的政治支持，可能会因马姆达尼与他的进步派民主党盟友而削弱。