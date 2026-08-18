一名来自埃及开罗的失明男子，开发人工智能（AI）应用程序，让失明者“重见光明”。

路透社报道，20岁的莫拉德（Mark Morad）开发了一款名为ScribeMe的应用程序，专为完全失明人士设计，目前已被140个国家的数千名用户使用。

ScribeMe后来在多个科技竞赛中获奖，包括2024年沃达丰人工智能辅助工具黑客松（Vodafone AI Assistive Tools Hackathon）。这个由沃达丰埃及发起的项目，旨在为残障人士提供辅助工具。

获奖后，莫拉德找到共同创办人，进一步扩展ScribeMe的功能，不再局限于扫描文件。如今，ScribeMe可以通过手机摄像头实时回答用户的问题，并支持20种语言。

这款应用后来也与Meta智能眼镜集成，让失明者使用时可以腾出双手拿拐杖，同时实时听到周围情况的描述，让失明者能够在脑海中完整勾勒出眼前的景象，以及感受现场氛围。

莫拉德在2018年开始感觉视力出现问题。他在埃及和海外接受检查，但始终没有找到明确病因，只获告知最终会因一种罕见且无法治愈的视神经疾病而失明，但无法确定具体时间。

到2021年底，他和妹妹凯伦两人完全失明。凯伦的视力在6个月内迅速恶化，而莫拉德则经历近三年的视力衰退。

教育也是这个家庭面临的最大挑战之一。莫拉德在学校学习物理和化学时遇到困难，因为他使用的屏幕阅读应用无法描述图表、示意图和方程式，一遇到这些内容就无法继续提供语音说明。

他曾写信给海外一些正在开发类似技术的应用程序开发者，但没有得到任何回复。他后来通过YouTube教程自学编程，到2023年已经开发出一款可以运行的应用。

对凯伦而言，这款应用帮助她找到教室、辨认商店、挑选衣服，甚至协助她学习。

她谈到这款应用时说：“我一直以为这是不可能发生的事，但它真的发生了，我真的能够‘看见’。”

ScribeMe可以免费下载，额外功能则需付费订阅，费用为每月20美元（约25.55新元）或每年200美元。