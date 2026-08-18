（华盛顿综合电）美国总统特朗普周二（8月18日）在他的社交媒体平台Truth Social发布一张地图，将霍尔木兹海峡标示为美国新领土，以此重申他掌控这条国际重要航道。

特朗普上周五首次提出要将霍尔木兹海峡纳入美国版图的想法，当时他表示，很快就会宣布海峡为美国领土。周一他在白宫对记者发表评论时，再次提及这一想法。

特朗普周二也另外发帖说，没有与伊朗谈判的计划，坚称会继续封锁伊朗的港口。

他说：“目前没有与伊朗进行任何谈判或对话，也没有这样的计划。针对伊朗的各种封锁措施依然全面有效。霍尔木兹海峡仍开放并正常通行。所有水雷都已被清除或引爆。”

特朗普周一在白宫向记者确定，美国不会延长跟伊朗的停火备忘录。特朗普说，美国与伊朗的谈判陷入僵局，伊朗不会达成他认为结束美伊战争必须达致的协议，他认为伊朗应选择投降。

特朗普说：“他们（伊朗）不会同意我认为必须达成的那种协议。我们介入（中东）的理由只有一个，即伊朗绝不能拥有核武器。”

美伊在6月17日签署谅解备忘录，规定两国在60天的期限内，就伊朗核计划等一系列议题达致协议。这个期限在周一到期。记者询问特朗普是否会延长期限，特朗普答说：“不会。”

阿曼正就霍尔木兹海峡的管理问题与伊朗进行谈判，但美国未参与其中。

媒体周一询问特朗普是否已对阿曼失去耐心，特朗普否认这一点。他称：“虽然阿曼表现不好，但他们很容易应付，就像我们处理其他事情一样。”

伊朗首席谈判代表、议会议长卡利巴夫周二在官媒发表评论说，在伊朗开出的条件获得满足之前，霍尔木兹海峡将继续保持关闭。即美国必须解除海上封锁、取消经济制裁、解冻伊朗资产等，才会开放海峡。

分析：特朗普威胁轰炸阿曼 反映他已没有好选项

《华尔街日报》报道，阿曼与伊朗针对重开霍尔木兹海峡的谈判取得进展，但特朗普政府担心，阿曼可能帮助伊朗达成一个对伊方更有利的核协议，因此触怒了特朗普。

美国智库对外关系委员会的高级研究员库克指出，伊朗向阿曼施压，要求阿曼加入联合计划，从而为这一项目披上合法的外衣。

“特朗普的威胁只会助长伊朗的气焰，因为他们从中察觉到对方更多的弱点。不仅不会完全开放海峡，海峡反而会处于大部分封闭的状态。”

《纽约时报》则说，特朗普放话要轰炸阿曼，反映特朗普在美伊问题上已经没有好的选项，因此感到挫败。

华盛顿智库大西洋理事会的伊朗问题专家斯旺森认为，特朗普还有几种途径可以尝试结束这场战争。他接下来可选择继续经济施压，也可在弹药储备日益减少的情况下，加大对伊朗的军事打击。

斯旺森说，特朗普也可以选择回到谈判桌，争取达成双方之前已经放弃的协议。此外，他也可以抛下未解的战争，将问题留给波斯湾盟友，让他们参与霍尔木兹海峡的谈判。