因韩国前总统尹锡悦执政时期总统官邸搬迁过程中涉嫌违规，韩国综合独立特别检察组对尹锡悦妻子金建希追加起诉。

韩联社报道，特检组星期二（8月18日）以涉嫌不当干预总统官邸搬迁改造为由，对金建希和最大在野党国民力量议员尹汉洪提起公诉。

金建希被控斡旋受贿、滥用职权妨碍他人行使权利等罪名；尹汉洪则被控滥用职权妨碍他人行使权利，以及违反《建设产业基本法》。斡旋受贿是指国家工作人员利用本人职权或职务影响，为他人谋取不正当利益，并通过收受财物等方式获取利益。

金建希被指在2022年尹锡悦当选总统后，违规干涉总统官邸搬迁，让关系密切的公司21gram得以承揽工程。过程中，金建希被指从相关公司收受总值1012万韩元（约9万2000元新元）的财物。

特检组也认为，时任总统职务交接委员会青瓦台搬迁工作组组长的尹汉洪，涉嫌介入不具备综合建筑业资质的“21gram”借用其他建筑公司名义承接工程。

金建希卷入多起案件，目前处于被羁押状态。首尔中央地方法院6月就她所涉“买官卖职”案作出一审判决，判处她有期徒刑七年。今年1月，首尔中央地方法院对金建希涉嫌操纵股价、收受贿赂等罪行一案作出一审判决，判处有期徒刑一年八个月，后于今年4月的二审中将刑期增至四年。

自1948年以来，青瓦台一直是韩国历任总统的官邸和办公场所。尹锡悦2022年5月就任总统后，将办公地点迁至首尔龙山区国防部大楼的新设总统府，并将青瓦台向公众开放。现任韩国总统李在明执政后，将总统府迁回青瓦台。