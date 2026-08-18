美国国会一个咨询机构说，中国正将数据作为一种战略国家资产进行商业化和货币化，以推动人工智能（AI）及科技发展，这可能让中国在AI竞赛中取得领先于美国的优势。

路透社报道，美中经济与安全审查委员会（USCC）在星期二（8月18日）发布的一份报告中说，北京正“调动数据以提高生产力……（并）提升情报收集及军事能力”。

报告指出，美国主要AI企业已基本耗尽公开互联网数据，用于训练语言模型；相比之下，中国正系统性收集国内“无法通过网络抓取的企业、运营及实体世界数据”。

这些数据对于训练用于商业应用、自动驾驶汽车及人形机器人的AI工具至关重要，而人形机器人也是北京推动自上而下创新的重要象征。

报告以中国先进制造业和工业机器人生态系统为例指出，这些产业能够提供大量高质量数据，用于具身人工智能（embodied AI）应用，即能够在现实物理环境中运行的AI系统，例如机器人。这可能让中国在开发用于商业及军事用途的机器人软件方面取得领先于美国的优势。

委员会副主席奎肯（Mike Kuiken）在接受采访时说：“过去五年，中国一直能够整合数据、寻找方法对数据进行标注和完善，同时不断获取新数据，并确保这些数据能够迅速提供给相关机构。”

他说：“这有助于推动他们的创新生态系统，同时也有助于加强（中国共产党）对社会的控制。”

他也说：“我们的首要建议是，希望美国国会考虑制定一项国家数据战略，并思考美国政府如何将数据视为一种经济资产。”

近年来，中国加强了对跨境数据传输的监管，导致在华运营的外国跨国企业普遍面临合规问题。

为了遵守中国的跨境数据规定，这些企业必须进一步推动在华业务本地化，并将中国客户的数据与全球业务分开。不过，北京后来也针对部分企业推出了有限的豁免措施。

报告说，在中国运营的美国企业“面临违反中国严格的数据及网络治理制度的风险”。

中国已将数据提升为与土地、劳动力、资本和技术并列的核心“生产要素”。2023年，中国成立国家数据局，负责全国数据的标准化和分类，并致力于建立统一的全国数据交易市场。

与此同时，北京也推动数据在数字经济中的商业化及应用，并进一步推动AI在各个行业的部署。

中国计划在制造、交通、金融和医疗等关键行业推动数据资产标准化；同时，中国企业已开始将自有数据集挂牌于上海、深圳和北京等城市的区域数据交易所。