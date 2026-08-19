霍尔木兹海峡对峙久拖不决，迫使中东能源巨头与最大客户重新思考如何保障供应安全，有消息指沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国正寻求在日本和韩国扩大石油储备。

目前沙特和阿联酋在日本各存有约800万桶原油。《纽约时报》星期二（8月18日）报道，三名匿名知情人士透露，两国已敦促日本将储备量扩大至目前的10倍之多。

其中两名知情人士表示，沙特和阿联酋官员也在与韩国进行类似的讨论。

面对日益险峻的海上咽喉要道，包括红海也门胡塞武装的袭击，以及至今仍无安全畅通迹象的霍尔木兹海峡，对于大部分石油都储存在中东的波斯湾石油出口国来说，在海外储存更多原油可有效应对这些风险。

沙特和阿联酋都拥有绕过霍尔木兹海峡的陆路输油管道，使它们能够继续出口有限的石油。

对于作为中东原油全球最大消费国的亚洲国家而言，更大的储备规模将为应对长期供应中断提供额外的缓冲。但与此同时，把更多储备容量分配给外国石油公司，将减少国内炼油厂商业库存和自身国家储备的可用空间。

知情人士称，中东产油国寻求的储备规模可能超过日本现有的储备容量，并面临其他物流方面的限制。他们说，关于最终可以储存多少原油以及如何分摊成本的谈判仍在进行，但预计联合储备量将大幅增加。

日本经济产业部发言人拒绝就日本与沙特和阿联酋的磋商细节置评，但表示日本正与中东国家合作，以增强能源韧性。

阿联酋国家能源巨头——阿布扎比国家石油公司（ADNOC）发言人发表声明中说：“我们期待继续发挥我们作为亚洲市场可靠供应商的作用，确保稳定的能源供应，以支持市场稳定并控制油价。”

韩国和沙特官员未立即回复置评请求。