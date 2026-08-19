美国司法部解密并公布针对17名个人的全新与更新的起诉书，指控他们为一家伊朗公司做事，针对美国的大学、企业、政府机构实施了黑客攻击和数据窃取。

路透社报道，美国司法部周二（8月18日）发表声明说，这17人效力于“马布纳研究所”（Mabna Institute），该研究所代表伊朗伊斯兰革命卫队以及其他伊朗政府和高校客户发起黑客攻击。

声明说，这些黑客活动针对了数百所美国和国际大学、数十家美国企业以及至少五个美国州和联邦政府机构。

根据2018年3月公布的一份起诉书，这17人中的九人已被控参与一项针对美国劳工部、联合国以及夏威夷和印第安纳州电脑网络的黑客攻击活动。

美国纽约南区联邦检察官麦克唐纳在声明中说，18日公布的指控“揭露一个据称由国家资助、旨在窃取美国大学、企业、政府机构研究成果和知识产权的庞大网络。”

美国国务院18日宣布，国务院“正义奖赏计划”将提供高达1000万美元（约1278万新元）的赏金，征集有助于找到17名嫌疑人行踪的信息。

美国司法部声明指出，2013年至2017年间，伊朗“马布纳研究所”盯上了全球逾10万个教授账户，并成功入侵了144所美国高校及178所海外高校的约8000个教授电子邮箱。

伊朗政府常驻纽约联合国代表未立即回应置评请求。目前尚无法取得马布纳研究所的联系方式。