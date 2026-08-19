美国媒体称，美国总统特朗普已指示谈判团队停止与伊朗方面接触。

美国有线电视新闻网（CNN）星期二（8月18日）引述美国官员说，特朗普对伊朗不愿满足他的要求感到不满，直到伊朗领导人释放新的意愿、表明愿意达成他所寻求的协议后，他才会与伊朗重新接触。

CNN认为，由于重启对话渠道的努力陷入僵局，加上各方对伊朗战事的质疑愈发强烈，特朗普正释放信号，表明他准备与伊朗战事“拉开距离”。

一名知情人士透露，白宫官员最近也向政治盟友指出，美方正调整策略，从原先的“尽快重创伊朗”转为“逐步扼杀伊朗”。

特朗普星期二晚在社媒发文说，目前没有与伊朗进行任何会谈，也没有安排任何会谈。一天之前，他还声称美国政府已与伊朗伊斯兰革命卫队建立了秘密沟通渠道。

特朗普在Truth Social写道：“目前没有与伊朗伊斯兰共和国进行任何会谈或对话，也没有安排任何会谈或对话。海上封锁仍然有效。霍尔木兹海峡开放通行。所有水雷都已被移除或引爆。”

美国财政部长贝森特上周警告，美国将在接下来一周宣布向伊朗实施“前所未见”的经济孤立措施，配合美国对霍尔木兹海峡的封锁，“阻止任何物资运入或运出伊朗港口”。