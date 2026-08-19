（奥克兰综合电）美国29州联合起诉科技巨头Meta旗下社媒平台脸书和Instagram（IG）刻意使产品易让儿童上瘾的官司星期二（8月18日）开审。

检控官宣称，这起官司与数十年前起诉烟草公司的历史性案件类似，同样涉及“公众健康”以及“危害儿童的市场行销”，利用儿童的大脑运作进行剥削。

科罗拉多州总检察长韦泽在新闻发布会上说，由于“国会未能采取行动”，各州因此决定挺身而出介入此事。

在开庭陈述中，加州检察官奥尼尔将Meta的商业模式描述为旨在“诱导用户上瘾、尽可能长时间留住用户、搜集数据，然后向公众隐瞒真相”。

Meta的律师承认，部分用户在使用这些应用时确实有过负面体验，但辩称公司已“努力开发各种工具来帮助他们”。

Meta前工程总监贝哈尔作证时称，在脸书成立初期，“目标是尽可能快地将产品交到用户手中，这意味着在很多情况下，安全或防护措施往往是事后才考虑的问题。”

法新社报道，在庭审开始前几天，Meta曾试图阻止贝哈尔出庭，但法官驳回了这一请求。

Meta之前称，可能面临高达1.4万亿美元（约1.8万亿新元）的罚款，起诉方则称索偿金额可能接近2000亿美元，相当于Meta三年的税后净利。

这并非首起针对此类问题追究科技公司责任的诉讼，但如果这迫使Meta做出重大变革，它可能成为最具影响力的案件之一。

一些母亲周二在法庭外集会，声称她们的孩子因使用社媒而走上自杀的绝路。

其中一名母亲点名批评Meta创始人扎克伯格及IG负责人莫塞里，称“拥有权势并不能成为造成伤害的借口。”

法庭文件显示，扎克伯格和莫塞里预计将出庭作证。