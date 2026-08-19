哈佛大学同意支付5300万美元（约6770万新元），就医学院停尸房前主管盗卖遗体捐赠者器官的集体诉讼达成和解。

路透社报道，这项拟议的和解协议星期一（8月17日）提交至马萨诸塞州波士顿的一所州法院。

哈佛大学医学院停尸房前主管洛奇（Cedric Lodge）自2018年起多次盗取遗体捐赠者的器官，包括头部、脸部、大脑、皮肤、手部等，运回他位于新罕布什尔州戈夫斯敦的家中，与妻子一同在黑市进行贩卖。

哈佛大学医学院院长戴利（George Daley）和哈佛医学院医学教育院长张·伯纳德（Bernard Chang）在写给学校全体成员的一封信中说，洛奇的行为“卑鄙可憎，公然背叛我们医学界的价值观”。

他们说，除了金钱赔偿外，哈佛医学院还承诺，通过网络直播形式向受害者家属发表一份声明，确认洛奇的犯罪行为是令人不齿且应受强烈谴责的。

哈佛医学院说，从2027年至2028学年开始，哈佛医学院将设立一项资助医学生的年度奖学金，以此纪念所有解剖学遗体捐献者。

洛奇2023年被捕后，数十名受害者家属向哈佛大学提起集体诉讼，指控哈佛大学玩忽职守，对洛奇长达数年的不端行为视而不见。

在哈佛大学停尸房工作近30年的洛奇，因盗窃并出售捐赠给哈佛大学用于医学研究与教育的遗体器官及其他遗体组织，于去年12月被联邦法官判处八年监禁。

一名法官最初驳回诉讼，但马萨诸塞州最高法院于去年10月恢复审理这些案件，称原告指控哈佛大学在处理遗体时未能秉持诚信原则的理由充分，导致“多年的遗体捐赠者遭受可怕且毫无尊严的对待”。