韩国外交部长赵显说，美国总统特朗普下令缩减两国联合军演规模，部分目的似乎是为了向韩国施压，迫使韩国在伊朗战争中支持美国的行动，并解决韩国对美投资等问题。

路透社报道，赵显星期三（8月19日）在韩国国会外交统一委员会全体会议上说，特朗普上周末在社媒平台发文，称已要求美国战争部大幅缩减美韩联合军演规模，韩美政府相关负责人事先都不知情。

他说：“我认为特朗普总统要传递的信息，包括韩国面临的几个悬而未决的问题，他向韩国施压的同时也向朝鲜释放信号。美国还希望打破伊朗战争的僵局。”

韩美两军当天宣布，按照特朗普有关缩减联合军演规模的指示，韩美“乙支自由之盾”联合军演将在星期五（21日）提前结束。这个年度大规模联合军演17日启动，原定于27日结束。

赵显称，韩美之间的一个潜在摩擦点，是韩国于去年签署的贸易协定承诺向美国投资3500亿美元（约4468亿新元）。

韩国尚未公布投资计划的细节，但赵显透露，华盛顿已向首尔发了一份提案，列出可供考虑的投资项目。

赵显也提及其他未曾预料的问题，但没有详述。“我们无法更快地推进投资计划，因为我们必须考虑商业可行性等因素，并履行必要的法律程序。”

出席同一场听证会的韩国统一部长郑东泳说，他认为特朗普缩减长期引发平壤不满的韩美军演，是为了与朝鲜领导人金正恩举行的新一轮会晤创造条件。

《华尔街日报》18日引述美国官员说，特朗普曾私下讨论在下次亚洲之行期间与金正恩举行面对面会谈，时间可能选在11月。目前尚未正式启动筹备工作。

亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议11月18日至19日在深圳举行，APEC财政部长会议10月20日至21日在香港举行。