（基辅综合电）上个月被乌克兰总统泽连斯基撤换的前国防部长费多罗夫星期二公开呼吁乌克兰举行因战事而推迟的选举。这是俄乌战事2022年爆发以来，乌克兰重量级政治人物首次提出战时选举要求，也被视为对泽连斯基的一次公开挑战。

35岁的费多罗夫星期二（8月18日）在YouTube发布视频，称乌克兰正面对“系统性治理危机”。他说：“民主不能被俄罗斯挟持。”他认为，就算战争长期持续，乌克兰也必须找到一个“合法、安全、现实的机制”，恢复完整的民主程序。

乌克兰自2022年起实施戒严，现行法律禁止战时举行选举。费多罗夫承认，在战争期间举行选举困难重重，包括如何让前线军人、战区居民，以及数百万身在海外的乌克兰人投票。但他强调，“复杂不代表不可能”。

费多罗夫原本是泽连斯基的长期盟友。今年1月出任国防部长后，他推动军队和军购改革，试图整顿腐败、装备短缺和征兵动员争议等问题。他此前长期负责数码化转型，也是推动乌军使用无人机作战的重要人物。

不过，费多罗夫上任仅半年，就在7月突然被撤换。之后，他公开披露曾与时任武装部队总司令瑟尔斯基存在严重分歧，引发大规模示威。泽连斯基后来在舆论压力下撤换了瑟尔斯基，但并未让费多罗夫重回防长职位。

费多罗夫并未表明是否会参选，但政治声势正在上升。基辅国际社会学研究所7月的民调显示，他的公众信任度排名第二，泽连斯基排名第四。