（纽约综合电）据报道，中东能源巨头正争先恐后地将更多石油转移至波斯湾动荡地区以外的安全地带进行储备，旷日持久的美伊冲突迫使产油国和主要进口国不得不重新思考如何保障供应安全。

《纽约时报》引述知情人士报道，沙特阿拉伯和阿联酋已敦促日本，把两国各自在日本储存的约800万桶原油储备扩大至多10倍。两国官员也与韩国进行了类似讨论。

对波斯湾石油输出国而言，把更多原油储存在海外可在各个海事要道局势日益险峻时提供保障。对最大的亚洲石油客户来说，扩大库存虽可提供额外缓冲，但也会缩减本土炼油者的商业库存和自身国家储备的空间。

在美国与伊朗开战近六个月后，重新分配石油储备的举措是重塑全球能源市场的几项根本性转变之一。正如上世纪70年代的石油危机促使各国政府建立战略储备，并加速发展更节能的汽车和工厂一样，如今的危机也迫使各国和企业重新构建供应链网络。

在中东地区，产油国正在建设或扩建旨在绕过霍尔木兹海峡的输油管道。与此同时，主要进口国正竞相从该地区以外获取更多石油和天然气，并加快对国内能源设施的投资。

日本能源经济研究所主席寺泽达也分析说，在美伊冲突爆发后的最初几个月里，人们曾多次寄望霍尔木兹海峡能很快重新开放。“但眼下，我们不能指望特朗普总统能解决这个问题。”

他告诉《纽约时报》，中东以及亚洲其他受此次危机经济影响最严重的地区，“须设法自行应对自身的脆弱性”。

日本长期以来储存来自沙特、阿联酋和科威特的外国原油。随着国内石油消费量从2000年代的峰值回落，日本的储存设施腾出更多闲置容量，可供出租给海外生产商。

这种安排为中东国家能源企业提供一个靠近东亚主要客户群的商业出口枢纽。对于几乎完全依赖化石燃料进口且超过90%的原油来自中东的日本而言，这种模式则确保在发生严重供应紧急情况时，日本能优先获得这些储备油。