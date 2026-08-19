叙利亚指责以色列袭击空军基地，以色列总理内坦亚胡承认发动袭击，但称此举是因叙利亚可能在基地部署土耳其军队。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，内坦亚胡在沉默数小时后，在社交媒体发文承认以色列袭击叙利亚西北部的阿布杜胡尔（Abu al-Duhur）基地。

内坦亚胡说，以色列发动袭击，是因为据称土耳其军队即将进驻位于阿勒颇附近的军用基地。

他说，以色列与叙利亚虽未建立正式外交关系，但双方在特朗普政府斡旋下曾进行谈判，并在安全问题上维持着一种“现状”。

不过，叙利亚可能将土耳其军队部署至军事基地，破坏这一安排。“以色列一再警告叙利亚，这样的部署将对以色列安全构成威胁。以色列不会容忍任何危及自身安全的威胁，并欢迎恢复现状。”

内坦亚胡一直公开批评土耳其及总统埃尔多安，两人长期公开不和。内坦亚胡指责埃尔多安支持哈马斯，并反对向安卡拉出售美国制造的F-35战斗机，而土耳其官员则称以色列是“人类再也无法承受的负担”。

星期二（8月18日）早些时候，美国的叙利亚和伊拉克问题特使巴拉克说：“以色列对阿布杜胡尔空军基地的空袭已得到证实，这构成一种不必要的升级，无助于地区稳定。”

他也说，华盛顿正在鼓励各方优先考虑“理性对话”，而不是进一步的军事冲突。