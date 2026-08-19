英国首相伯纳姆说，他会把经济增长的责任从财政部转移到他位于英格兰北部的新办公室。

伯纳姆7月出任英国首相，执政重点是向地方下放更多权力，同时加强首相对经济事务的控制，并将部分业务转移到曼彻斯特的“北方10号”（No.10 North）办公室。

彭博社曾在7月报道称，伯纳姆会赋予自己的办公室更多经济监督权，而不是像一部分工党支持者和顾问建议的那样，正式拆分财政部。

他在英国《泰晤士报》星期二（8月18日）晚上发布的采访中表明，财政部“有一项围绕公共财政控制的工作要做”。“只不过，兼顾经济增长和公共财政控制的双重任务，有时会拖累前者的实现。”

伯纳姆赞同让首相办公室领导实现经济增长的使命，并称“这实际上是一次巨大的权力转移”。

在伯纳姆内阁担任财政部长的希利完全支持伯纳姆这个计划。

希利要在10月28日提交任上第一份预算案，届时他必须找到一种平衡收支的方法，同时为新工党政府的支出计划提供资金。

首相府星期二晚间宣布最新政策，承诺提供4亿4200万英镑（约7亿6000万新元）的一揽子计划，解决无家可归和露宿街头问题。

住房部长雷纳强调，财政部的权力转移不会导致希利降职。