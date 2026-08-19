在乌克兰议会即将就新国防部长人选进行关键投票之际，乌克兰反腐机构宣布对议员和总统顾问展开特别行动。

路透社报道，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败办公室（SAPO）星期三（8月19日）作出这项宣布，但没有公布更多细节。这次调查无疑给乌克兰总统泽连斯基带来新的难题。

此前，被解职的国防部长费多罗夫星期二（18日）晚间发声明，呼吁在战时举行选举。

在费多罗夫被撤职引发数周政治动荡后，议员预计星期三就任命前特种部队高级军官赫马拉（Yevhenii Khmara）为新任国防部长进行表决。

过去一个月，数千名抗议者走上街头，举行罕见的战时抗议活动，要求泽连斯基恢复费多罗夫的职务。费多罗夫因推动国防部改革而备受肯定。

这场危机也迫使泽连斯基撤换乌克兰最高军事指挥官，任命年轻的德拉帕特接任。德拉帕特因采取较有利于士兵的方针而获得示威者支持，他们希望这能减少前线伤亡。

在乌军持续抵抗俄罗斯之际，乌克兰反腐机构也高调打击贪污腐败，调查对象包括高级官员。反腐机构认为，这场反腐行动对于乌克兰为加入欧盟做好准备至关重要。