（华盛顿／迪拜综合电）美国总统特朗普对伊朗的策略出现明显转变，从之前积极推动迅速达成协议，转而暂停与德黑兰接触，试图通过长期封锁和制裁向德黑兰施压。最新航运数据也显示，伊朗对霍尔木兹海峡的实际控制正在减弱。

特朗普星期二（8月18日）在社交媒体Truth Social发文说：“目前没有与伊朗进行或安排任何会谈或对话。”他说，美国对伊朗港口的海上封锁“仍全面有效”，霍尔木兹海峡已经开放，所有水雷也已清除或引爆。

这与特朗普过去数周不断宣称谈判进展顺利、新协议即将达成明显不同。

美国有线电视新闻网（CNN）引述美方官员报道，特朗普已指示包括副总统万斯、特使威特科夫和库什纳在内的谈判团队暂停与德黑兰接触。白宫也向政治盟友释放信号，指应对伊朗的策略正从“尽快重击伊朗”，转为“慢慢掐死”他们。

美国官员：本周或推出新一轮对伊制裁

美方官员说，停止接触前双方曾有一些“积极讨论”，但特朗普不满伊朗始终不愿接受华盛顿提出的条件，希望等伊朗领导层显示新的妥协意愿后，再重启谈判。官员说，美国预计最快本周推出新一轮严厉制裁，战争部长赫格塞思等军方高官也表明，驻中东美军已准备长期维持对伊朗港口的封锁。

伊朗方面则释放仍愿对话的信号。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔（Mohammad Mokhber）说，伊朗不会把“谈判与投降混为一谈”，军事压力和制裁也无法迫使德黑兰屈服。三名伊朗官员则透露，伊朗领导层担心进一步的经济制裁会加剧民生困难，可能重新引发社会动荡，并削弱政府合法性。

在美伊互不让步之际，阿曼的斡旋令局势更趋复杂。阿曼目前正绕过华盛顿，直接与伊朗就恢复霍尔木兹海峡航行自由及未来管理安排展开磋商。据悉，特朗普对这项谈判深感不满，担心有关协议会巩固伊朗对海峡的影响力，并反对任何向过往商船征税或收费的方案。

分析：伊朗对霍尔木兹海峡控制权减弱

中东地缘政治僵局持续，最新航运数据则显示，伊朗对霍尔木兹海峡的实际控制力较一个月前已明显减弱。

船运分析公司Kpler数据显示，过去两周，超过八成穿越海峡的船只选择改走靠近阿曼一侧的航道。这显示在美军提供安全保障的承诺下，越来越多船东选择不再遵从伊朗指定的路线。

Kpler原油分析主管法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）说，越来越多迹象显示，伊朗至少已失去对霍尔木兹海峡的部分控制。

不过，海峡航运距离全面恢复正常仍有相当距离。Kpler的数据显示，星期二仅有六艘大宗商品船穿越海峡，低于过去10天每日平均11艘的水平。

与此同时，阿联酋星期二称，侦测到两枚从伊朗发射、瞄准海上交通的弹道导弹。两枚导弹最终坠海，却凸显海上安全风险依然高企。这是阿联酋自5月4日以来首次报告类似袭击。阿联酋随后宣布暂停与伊朗所有贸易、商业往来和金融交易，但伊朗否认发动这次袭击。