美国总统特朗普下令大幅缩短韩美联合军演后，据传又促幕僚尽速推动与朝鲜领导人金正恩的首脑会谈，最快今年秋季、在11月中国深圳举行的亚太经合组织领导人峰会上落实“特金会”。

分析认为，美国中期选举临近、伊朗战争却迟迟难有突破之际，特朗普正试图重演首个总统任期内的标志性“首脑外交”，力求借外交成果重振国内外政治声望。然而，时隔七年，朝鲜核武实力已大幅增强，与中俄关系也更加密切，新一轮“特金会”的谈判环境已今非昔比。

《华尔街日报》星期二（8月18日）援引美国官员报道，特朗普近期私下积极探讨在下一趟亚洲之行期间与金正恩会面，希望与朝鲜的核谈判能取得比第一任期更大的进展。目前白宫尚未正式启动会晤筹备，但11月亚太经合组织领导人峰会是潜在契机。

特朗普去年10月亚洲巡访时也曾尝试与金正恩会面，并公开释放会晤意愿。据报道，平壤当时私下表达开放态度，但因准备时间不足，最终未能成行。

朝核实力增强也更亲中俄 “特金会”谈判环境今非昔比

为加紧实现首脑外交，特朗普率先打出“军演牌”。他上星期天（16日）在社交媒体Truth Social称，考虑到自己与金正恩“非常好的关系”，韩美军演向朝鲜发出“完全不恰当且充满敌意的信号”，并下令大幅缩减演习。这与第一任期三度会晤金正恩前均调整韩美军演规模缓和美朝紧张关系的做法如出一辙。

韩国联合参谋本部星期三（19日）随即宣布，应美方提议，将原定17日至27日举行的“乙支自由之盾”（UFS）演习提前至21日结束，演习期由11天缩短至五天。已经启动的战区级韩美联合军演，因美方要求临时缩短，尚属破天荒头一遭。

但特朗普第一任期内三度与金正恩会面，包括2018年在新加坡举行、全球瞩目的历史性首次“特金会”，都没能争取到金正恩承诺朝鲜无核化。而比起当年，如今金正恩手中的筹码明显增加，地缘政治格局也已今非昔比。

斯坦福大学国际安全与合作中心教授杰弗里·刘易斯（Jeffrey Lewis），根据朝鲜对外展示的导弹发射装备以及钚和高浓缩铀产量估计，朝鲜目前可能拥有超过100枚核弹头，打击美国本土的导弹能力也明显增强。

同时，朝鲜一方面通过向俄罗斯提供武器、派遣兵力积累实战经验，另一方面持续强化与中国的关系，对美关系的经营与关注度已大不如前。部分美国专家因此警告，如果特朗普急于追求外交成果，金正恩可能在新一轮谈判中占据更有利位置。

韩忧美为促成“特金会”牺牲对韩安全承诺

而特朗普在朝鲜未采取任何相应缓和措施的情况下，率先下令缩减军演规模，也引发韩国担忧。

韩国外长赵显19日在国会透露，韩方事前没收到相关通知，甚至美国政府有关人士也并不知情。这再次凸显特朗普光凭个人判断和私人关系推动外交的特点，也引发韩国疑虑，唯恐美国可能为促成“特金会”，进一步调整对韩安全承诺。

朝鲜则迄今并未释放任何缓和信号，19日再次批评韩美军演，并警告将以“更加明确的行动”行使自卫权。特朗普能否仅凭与金正恩的私人关系，把缩减军演转化为朝鲜重返谈判桌的筹码，将成为新一轮美朝首脑外交的首个考验。