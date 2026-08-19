日本批评美国决定对国际刑事法院的日本籍院长实施制裁。国际刑事法院也指责美国此举是对法院独立的公然攻击。

综合外电报道，日本外交部星期三（8月19日）发布声明说：“日本一贯支持国际刑事法院（ICC）作为常设国际刑事法院，致力于起诉和惩处国际社会最为关注的严重罪行。”

这是日本对美国这个关键安全盟友提出的罕见批评。

美国国务卿鲁比奥星期二（18日）宣布，对国际刑事法院法官兼院长赤根智子，以及国际刑事法院高级出庭律师阿卜杜拉耶·塞耶（Abdoulaye Seye）实施制裁。

鲁比奥在一份声明中说，这两人“直接参与国际刑事法院针对未同意接受它管辖的国家官员所进行的调查、逮捕、拘留或起诉行动”。

国际刑事法院成立于2002年，旨在起诉战争罪、种族灭绝罪和反人类罪。日本于2007年加入该法院。

美国国务院7月中旬宣布发起一项由多个政府部门参与的行动，以“系统性削弱国际刑事法院运作能力”，使它无法对美国军人或政府官员采取行动，并防止它以其他方式“威胁美国主权”。

近年来，华盛顿以国际刑事法院调查美方人员以及对以色列总理和前防长发出逮捕令为由，多次宣布制裁国际刑事法院法官和检察官。

国际刑事法院星期三发布声明，批评美方最新的制裁决定“是对一个公正司法机构独立性的公然攻击”，此举“破坏法治”。