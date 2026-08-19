（日光路透电）极端热浪正在颠覆日本农民的传统作息，迫使他们避开原本最繁忙但阳光也最猛烈的中午时段，转而在夜里辛勤劳作。

日光市花农饭岛就是其中的一员。他告诉路透社，三年前一名临时工在温室内摘花时中暑，促使他决定改变工作时间。如今，他会彻夜工作，直到早晨的太阳再次变得炙热才停下。

在当地，户外气温超过35摄氏度的情况越来越常见，温室内的温度可超过40摄氏度。饭岛说：“黄昏前后的几个小时非常宝贵，这是我们能待在户外的时间窗口。我们逐渐变成了夜猫子。这是为了保护我们的身体和生命。”

从越南的稻农到西班牙的酿酒工人，全球各地农民都在把工作时间转移到较凉爽的夜间和清晨，以应对更频繁且更强烈的热浪。

在日本，这种情况尤其明显。当地约七成农民为65岁或以上，这一高龄群体特别容易受到高温影响，而高湿度更加剧了这种危险。

2024年，日本有59名农业工作者因高温丧命，人数为历来最多，且是2021年的两倍多。研究显示，由于高温缩短可安全工作的时间，2024年日本农业部门损失9亿2600万工时。

日本气象协会去年的调查显示，20多岁至50多岁农民当中，有约60%称自己或认识的人曾经中暑。此外，有近60%的农民调整了工作时间，提前或延后开工。

2025年，日本出台新的职场规定，要求雇主制定通报中暑的程序与应急响应计划。当局也开始推广智能农业技术，如使用无人机和机器人，以减少工人暴露在烈日下的时间。