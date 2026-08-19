以色列军方首次公开承认曾向加沙北部载有一名5岁女童的车辆开火，并宣布就此案展开刑事调查。

综合外电报道，这起事件发生于2024年1月，彼时本轮以哈冲突已爆发约三个月。五岁女孩拉贾布（Hind Rajab）当时与七名亲戚乘车在加沙北部行驶，途中遭到以色列军方开火。

拉贾布原是车里唯一的幸存者，她坚持与巴勒斯坦医护人员通话，但一辆前去救援的救护车在接近时遭到枪击，拉贾布不久后也失联。

12天后，她的遗体在布满弹孔的汽车内被发现。

以色列军方曾否认参与这起杀戮事件，还说初步调查发现以军部队事发时不在车辆附近，也不在车辆射程之内。

然而，以色列国防军星期三（8月19日）改口承认向拉贾布所在的车辆开火，并宣布就此展开内部调查。不过，人权组织称此类调查很少能定罪。

以色列军方公布对五起涉及巴勒斯坦人死亡事件的调查决定，除了拉贾布之外，还包括2024年4月慈善机构“世界中央厨房”七名援助人员遇害一事。

以军说：“根据国际法和以色列国内法律，以色列国防军对战斗中发生的特殊事件展开调查。”

以色列人权组织“有法律”（Yesh Din）则说，针对以军士兵杀害巴勒斯坦人的刑事不当行为，很少能定罪。

Yesh Din发言人说：“与针对以军士兵和指挥官的犯罪投诉数量相比，几乎没有人被正式起诉。即使在极少数指挥官或士兵被定罪的案件中，他们受到的判决也与罪行严重程度不符，简直轻得离谱。”

拉贾布遇害事件被改编成电影，曾于今年6月在新加坡放映。