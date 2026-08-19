德国联邦检察院说，一名乌克兰籍嫌疑人因涉嫌参与2022年“北溪”（Nord Stream）天然气管道爆炸事件，在克罗地亚被捕。

新华社报道，德国联邦检察院星期三（8月19日）发布消息称，德方当天在克罗地亚普拉市（Pula）通过当地警方逮捕乌克兰籍嫌疑人弗拉基米尔·Z（Vladimir Z）。

德方称，Z涉嫌参与制造爆炸、实施违宪的破坏活动以及损毁建筑物。

消息还说，这名嫌疑人属于已被起诉的乌克兰籍嫌疑人谢尔盖·K（Serhii K）所在团伙。这个团伙涉嫌于2022年9月在丹麦博恩霍尔姆岛附近海域放置多枚炸弹，炸毁“北溪”天然气管道。

K是前乌克兰军官，今年7月被检方指控代表乌克兰国家实体策划爆炸案。

德国联邦检察院说，Z将从克罗地亚被引渡至德国，并接受审判。

2022年9月26日，连接俄罗斯、德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”，经过丹麦和瑞典附近海域的部分发生剧烈爆炸，大量天然气泄漏。调查发现，四条管道中的三条发生泄漏，疑遭人为破坏。