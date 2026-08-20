美国官员透露，美军已悄悄建立一条进出霍尔木兹海峡的航运通道，确保每天有“上千万桶”石油运出霍尔木兹海峡。

据美国新闻网站Axios星期三（8月19日）引述两名美国官员报道称，这项行动已持续数周。

过去两周，每天有15到20艘油轮经由阿曼沿海一条南部航道进出该海峡。美官员称，石油日均运输量持续增长，目前已接近1000万桶，某些夜晚从海湾运出的石油总量甚至达到1500万至2000万桶。

美国官员称，虽然经由霍尔木兹海峡运出的石油量仍低于战前水平，但它已对全球供应产生明显影响。

据报道，这一行动由位于北卡罗来纳州布拉格堡的陆军第82空降师司令部负责指挥。行动不仅局限于为载有石油的油轮提供护航，还协助空载油轮经由该海峡从阿拉伯海进入波斯湾，在阿联酋、巴林和科威特装载石油后驶离。

按照计划，这些船只每晚会在特定时段排成一个大型纵队驶出，在另一个时段排成一个大型纵队驶入，并在航行过程中经过多个检查站。美军部署战斗机在空中盘旋，搜寻并击落伊朗的巡航导弹及无人机。

据美官员透露，美军中央司令部近期开展一项军事行动，削弱伊朗雷达和海上监视系统，使得伊朗监控霍尔木兹海峡南部航道船只通行的能力已大打折扣，而伊朗针对船只发起的许多攻击被美军拦截。