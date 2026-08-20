知情人士透露，美国与加拿大的初步贸易协议，将把部分加拿大钢和铝产品的关税降至25%，加拿大进口汽车的关税也从25%降至15%。

彭博社引述知情人士报道称，美国和加拿大星期三（8月19日）持续针对关税进行磋商，双方讨论的方案总体上将把美国对钢和铝进口的关税减半。部分知情人士称，双方也在讨论豁免其他措施，可能改变关税适用范围。

两名熟悉协议的业内人士告诉路透社，这些较低的钢铁关税仅适用于特定进口量。配额可能设定为每年400万吨，超过该水平的任何进口都将适用原有的50%钢铁关税。

不过，细节尚未最终敲定，预计不会适用于所有产品。一些包含钢和铝的衍生产品可能适用不同税率。

知情人士也称，新的15%进口车税率将适用于非美国制造的零部件。其中一名知情人士说，美加谈判代表已讨论是否扩大免税范围，将更多零部件纳入其中。如果达成这样的协议，实际上将进一步降低汽车关税。

路透社也引述两名汽车行业高管报道称，加拿大正努力将汽车关税降至10%。

美国总统特朗普星期二（8月18日）深夜宣布，将原定星期三（19日）实施、针对部分加拿大商品加征50%关税的措施推迟三天，为美加双方争取更多谈判时间。然而，特朗普过去曾在最后关头要求修改贸易协议，甚至彻底推翻协议。

美国贸易代表格里尔与加拿大同行会晤后告诉记者：“我们有信心达成一项协议，这项协议不仅将继续保护美国工人、美国就业和美国供应链，而且将真正加强北美经济。”

目前尚不清楚汽车关税问题能否在本周得到解决，还是会推迟到对美墨加贸易协定进行更广泛的定期审查之后，而这项审查预计将持续到明年。

另一方面，白宫发布的一份声明称，美国高级官员已被告知，加拿大承诺取消华盛顿方面认为对美国酒精饮料、奶酪和汽车的歧视性或不平等待遇。

莱杰民调公司星期三公布的一项民意调查显示，56%的加拿大人希望卡尼不要再对美国做出任何让步。