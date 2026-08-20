美国总统特朗普宣布，对伊朗实施“毁灭性经济行动”，并警告任何支持德黑兰或向伊朗提供“任何形式的援助”的国家，都将面临经济后果。

法新社报道，特朗普星期三（8月19日）在社媒Truth Social发文称，伊朗错失与美国达成协议的良机，他宣布对伊朗实施“有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动”，并称这是一场“前所未有的经济战和孤立行动”。

特朗普也威胁说，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供任何形式支持的国家，都将面临严重的经济后果。他喊话所有美国盟友与美国一起来孤立和击败伊朗的威胁。

美国财政部长贝森特上周警告说，会在接下来一周宣布向伊朗实施“前所未见”的经济孤立措施，配合在霍尔木兹海峡的封锁，“阻止任何物资运入或运出伊朗港口”。

特朗普对伊朗的策略出现明显转变，从之前积极推动迅速达成协议，转而暂停与德黑兰接触，试图通过长期封锁和制裁向德黑兰施压。

他星期二（8月18日）Truth Social发文说：“目前没有与伊朗进行或安排任何会谈或对话。”他说，美国对伊朗港口的海上封锁“仍全面有效”，霍尔木兹海峡已经开放，所有水雷也已清除或引爆。

这与特朗普过去数周不断宣称谈判进展顺利、新协议即将达成明显不同。