美国财政部出人意料地抛出一则公告，将把针对10年至30年期国债的回购规模至少增加一倍，以帮助稳定市场。

美国财政部两周前刚公布本季度的回购计划，星期三（8月19日）又作出上述宣布。

财政部说，扩大后的回购操作将从9月9日开始。财政部两周前曾指出，预计最多回购380亿美元（约483亿1100万新元）较旧、非基准国债，以支持市场流动性。9月9日至11月4日的暂定日程显示，10年至30年期国债的回购总额最高为140亿美元。若规模至少增加一倍，则意味着将额外回购至少140亿美元。

新计划推动美元跌至三个月低点，30年期美国国债收益率下跌10个基点至5.18%，从2007年以来的最高水平回落。20年期国债收益率也在160亿美元新债拍卖前下跌。

高企的国债收益率使美国房贷等借贷成本居高不下，拖累经济增长，并可能在11月中期选举前给美国总统特朗普及共和党带来政治压力。同时，收益率上升也推高财政部自身的借贷成本，加剧本已快速攀升的政府债务负担。



不过，这项措施的影响能持续多久仍有待观察。有分析指，真正能够拉低长期利率的是经济放缓，或伊朗冲突得到解决，而我不确定我们目前是否已经走到这一步。



美国财政部长贝森特去年曾提到，必要时可动用国债回购计划作为财政部应对美国国债市场失序的“庞大工具箱”之一。他上任以来也多次表明，10年期国债收益率是他关注的关键金融市场指标。

去年11月，他说：“我的工作是成为全国首席债券推销员，而国债收益率是衡量这项工作是否成功的重要指标。”

财政部是在全球长期国债收益率本周大幅上升之际作出上述宣布。美国30年期国债收益率升至2007年以来最高水平，交易员同时正准备迎接160亿美元的新20年期国债拍卖。上星期的10年期国债拍卖融资成本创2007年以来最高，一天后进行的30年期国债拍卖收益率也达到2001年以来最高水平。

彭博策略师克赖斯指出：“增加回购规模清楚表明，财政部正密切关注市场，并担心长期国债收益率走高。不过，仅凭增加这类操作规模本身，未必足以扭转长期国债的抛售潮，但释放出的信号或许足以促使更多投资者回补空头仓位。”

财政部最近一次回购操作在星期二进行，当时财政部提出以20亿美元回购2046年至2056年到期的国债。这次操作获得10倍超额认购，显示投资者对该计划的热情。

此次扩大回购规模的决定，也是在财政部数日前向债券持有人支付约850亿美元利息之后作出。这是彭博有记录以来金额最大的一次利息支付。

星期三的声明没有说明回购资金将如何筹集，不过财政部通常通过发行期限最长为一年的短期国库券，以满足不断变化的融资需求。如果财政部实际上是以短期国库券取代长期债务，那么贝森特最新的操作，等同于财政部版本的“扭转操作”（Operation Twist）。

联储过去数十年也曾多次实施类似的“扭转操作”，即在央行资产组合中以长期国债取代短期国债，旨在压低长期借贷成本并刺激经济增长。

一些分析师认为，这次扩大回购规模，是拥有数十年对冲基金从业经历的贝森特上任以来采取的一系列干预措施之一，目的是在11月中期选举前积极压低借贷成本。