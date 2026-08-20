美国联邦政府债务总额首次突破40万亿美元（约50.85万亿新元），在不到五年间激增三分之一，引发外界对美国财政状况恶化的担忧。

新华社报道，美国财政部发布数据显示，截至星期二（8月18日），美国联邦政府未偿还公共债务总额为40.05万亿美元。其中，公众持有的债务和政府部门之间持有的债务，分别为32.27万亿美元和7.78万亿美元。

美国媒体认为，对于财政基础脆弱的美国而言，政府债务总额突破40万亿美元是一个“不祥的里程碑”。

美国联邦预算问责委员会主席麦吉尼亚斯星期三（19日）发声明说，美国公众持有的债务超过经济规模，赤字占国内生产总值（GDP）的比重是可持续目标水平的两倍，利息支出超过国防支出，这一切都拉响了警报。

他说：“40万亿美元的债务不仅存在于政府账簿上，它还渗透到整个经济体系，并最终影响到人们的钱包。借贷越多，通货膨胀就越严重。”

她指出，美国债务从39万亿美元增加到40万亿美元只用了不到5个月，而过去20年不到的时间里，债务已经增加至原来的4倍。相比之下，美国债务直到1981年才首次突破1万亿美元。“一个全球强国的财政状况恶化竟然如此可以预见，令人震惊。”

美国政府债务如今在不到10年内增加了一倍以上。特朗普2017年1月首次宣誓就任总统时，美国政府债务为19.95万亿美元。其中约三分之一的增幅来自特朗普和前总统拜登为应对冠病疫情，在两年内大举举债；其余则源于两人各自的财政政策，以及长期存在的税收与政府支出失衡。

多个监督政府预算的团体数周来一直预料债务将突破40万亿美元，并发出严厉警告。如果国会不解决不可持续的财政状况，通过加税、削减开支或两者并行的方式改善财政，美国可能爆发全面债务危机。

共和党长期反对通过加税来增加财政收入，而两党都不愿支持削减老年人医疗和退休福利这类政治代价高昂的措施。许多观察人士预计，只有金融市场出现动荡时，国会和政府才会被迫采取行动。

美两党政策研究中心主席斯佩林斯说，美国目前的财政政策是不可持续的。“我们正加速驶向悬崖，却拒绝扭转局面。”

她说，联邦债务已推高生活成本，并扼杀其他支出和投资，威胁着美国经济和美国的长期繁荣。

美国联邦政府债务在过去几年维持较快增长势头，并引发债券市场担忧和国债收益率上升。利息支出的增加进一步推动美国债务总规模的扩大。