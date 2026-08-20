英国媒体报道称，哈里王子和妻子梅根在卸任王室职务六年之后，即将返回英国。

《每日电讯报》报道称，哈里王子和妻子梅根计划在本月底前离开美国，搬入位于伦敦郊外的一处私人非王室住所，这一举动令人颇感意外。

英国广播公司（BBC）等多家英国媒体报道称，这对夫妇的两个孩子，即七岁的阿奇王子和五岁的莉莉贝特公主，已经在英国的一所学校注册入学，将于9月初开学。

据报道，这对夫妇已经选好新住所，但并非众多王室住所之一。

英国新闻协会（PA）报道，查尔斯上星期天（16日）已获悉，哈里和梅根计划回英国居住。

报道也称，国王“乐于有机会以私人身份与王室成员有更多接触”，但他们的身份不会改变，这对夫妇仍将不会履行王室职责。

哈里和梅根自2020年以来一直居住在美国加利福尼亚州，孩子们自2022年以来就没见过他们的祖父。

41岁的哈里和45岁的梅根于2020年离开英国前往北美，当时他们与王室成员的关系十分紧张。两人在电视采访、Netflix纪录片以及哈里的回忆录《备用王位》（Spare）中多次批评英国王室和君主制。

哈里曾对他的父亲查尔斯国王和哥哥、王位继承人威廉王子发表过一些尖锐的评论，导致他们父子关系彻底破裂。两兄弟关系也已疏远，据报道两人几乎不再交谈。

之后，哈里希望与父亲和解。父亲两年前被诊断出患有癌症，并一直在接受治疗。

上个月，哈里、梅根和他们的孩子访问英国，查尔斯自2022年以来首次见到了他的孙辈。