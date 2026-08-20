在德黑兰与美国紧张局势不断升温的同时，阿拉伯联合酋长国切断与伊朗经济联系的决定可能会让伊朗的形势雪上加霜。

彭博社报道，既然战争久拖不决，美国加大对伊朗的经济施压，而阿联酋作为德黑兰最重要伙伴的禁运，可能进一步加大对伊朗经济的冲击。阿联酋是伊朗关键的金融和商业枢纽，近年来也是该国最大的贸易伙伴，进口商品金额高达百十亿美元。

阿联酋星期二（8月18日）称，侦测到两枚从伊朗发射、瞄准海上交通的弹道导弹。两枚导弹最终坠海，却凸显海上安全风险依然高企。这是阿联酋自5月4日以来首次报告类似袭击。阿联酋随后宣布暂停与伊朗所有贸易、商业往来和金融交易，但伊朗否认发动这次袭击。

总部位于德黑兰的咨询公司Ara Enterprise创始人兼首席执行官拉扎吉（Cyrus Razzaghi）说，伊朗企业花了几十年在阿联酋搭建起商业网络和人脉，从这个意义上来说，阿联酋的贸易禁运可能比美国和欧盟的制裁有效得多，也可能对伊朗经济造成更大的损害。

阿联酋为何作此决定？两国关系缘何脆弱？接下来局势如何发展？新华社分析指出，阿联酋称此举的直接导火索是遭伊朗方面“断然否认”的导弹袭击。

再来，与阿联酋有关的油轮近期在霍尔木兹海峡多次遭袭，阿联酋将矛头直指伊朗。仅过去一周，阿联酋阿布扎比国家石油公司至少三艘船在通过霍尔木兹海峡时遭袭。阿联酋外交部本月14日凌晨发表声明说，伊朗的袭击对地区稳定、民众安全以及全球能源安全造成威胁。

今年2月，美国与以色列对伊朗发动军事打击后，阿联酋成为伊朗在海湾地区报复性打击的重点目标。伊朗的打击并不局限于美军基地等军事目标，而是直接对准阿联酋的经济命脉，包括能源设施、金融中心和关键工业区。阿联酋国防部5月的数据显示，阿联酋防空系统在战事期间累计拦截551枚弹道导弹、29枚巡航导弹和2263架无人机。

近期，美国在伊朗问题上陷入“打不动也谈不了”的被动局面，转而寄望通过经济施压手段迫使伊朗屈服。一些分析人士认为，阿联酋此举事实上配合美国对伊朗的“经济扼杀”。

美国黑曜石风险咨询公司首席执行官布雷特·埃里克森说，作为伊朗第二大贸易伙伴，阿联酋此举发生在美国布局对伊朗实施“前所未见的经济孤立”之际。“这两件事时间点如此巧合，实在令人无法忽视。”

两国关系缘何脆弱

历史上，阿联酋与伊朗就存在领土争端、教派分歧等矛盾。2020年，阿联酋与以色列在美国斡旋下同意实现关系全面正常化。伊朗将此举视为阿联酋倒向敌对阵营，曾公开表示阿联酋犯了“战略错误”，做出“愚蠢行为”。

多家美国媒体报道称，美以伊战事期间，阿联酋与以色列的军事和情报合作进一步加强。以色列总理办公室今年5月公开说，以总理内坦亚胡在战事期间曾秘密访问阿联酋，不过阿联酋外交部随即予以否认。同在5月，美国驻以色列大使赫卡比称，以色列已在阿联酋部署“铁穹”防空系统及相关操作人员。

美以伊战事爆发后，阿联酋被曝也曾参战，但阿联酋都予以否认。美国《华尔街日报》5月引述多名知情人士报道称，阿联酋在战事期间对伊朗发动数十次军事打击，其中4月初对伊朗一座炼油厂的袭击引发大火，导致炼油厂丧失大部分产能。按照多家西方媒体的说法，在海湾国家中，阿联酋对伊朗持最强硬立场。

今年6月，美伊谅解备忘录签署后，阿联酋和伊朗紧张关系有所缓和。美国彭博社当月引述消息人士报道说，阿联酋和伊朗的国家安全高级官员举行面对面会谈，这标志着双方关系显著转变。6月下旬，两国外长通电话，就地区局势交换意见。

今年7月，伊朗首都德黑兰至阿联酋迪拜的航班恢复运营。阿联酋还一度被曝同意解封数十亿美元伊朗资金，但阿联酋称这些报道“纯属捏造”。

局势将如何发展

阿联酋是伊朗的重要贸易伙伴。世界贸易组织的数据显示，2024年，伊朗从阿联酋的进口额超210亿美元，对阿联酋的出口额超过71亿美元（约90亿2900万新元）。

阿联酋外交部在宣布暂停与伊朗的一切贸易金融往来的声明中，“驳斥有关阿联酋与伊朗经济关系状况的指控”，并强调阿联酋“将继续致力于维护国际金融体系的完整性”。

卡塔尔半岛电视台引述美国前助理国务卿金米特的解读说，阿联酋是伊朗最大的进口来源国，伊朗约三分之一进口商品需要从迪拜中转，迪拜作为金融中心长期以来为伊朗提供了规避国际制裁的渠道。“在许多方面，阿联酋实施禁运可能比美国自4月中旬以来对伊朗港口实施的海上封锁更具威力。”

美国财政部前制裁事务官员马利基持类似看法。他在社交媒体上写道，阿联酋此举如果付诸实施，“将可能是这场战事中对伊朗影响最为深远的经济行动，其重要性甚至可能超过美国的制裁”。

一些分析人士认为，伊朗可能将阿联酋此举视为接近战争行为。目前，伊朗方面尚未宣布针对阿联酋的反制措施。伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希星期三警告地区国家，任何向美军提供的支持都将等同于参与针对伊朗的军事行动。