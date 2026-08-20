以色列决定不对澳大利亚援助人员在加沙遇害一事展开刑事调查，澳洲召见以色列大使对此提出质疑。

法新社报道，澳洲外交部长黄英贤星期四（8月20日）发声明说，她对这起事件感到愤慨。

声明说，澳洲将就此事召见以色列驻澳大使纽曼（Hillel Newman），并已要求堪培拉驻以色列大使“直接向以色列政府传达我们的立场”。

她说：“澳洲政府直到昨晚（19日）深夜、就在以色列宣布这一决定前几分钟才得知此事。而以色列选择在‘世界人道主义日’宣布，尤其让佐米（Lalzawmi “Zomi” Frankcom）的亲友、人道主义工作者以及所有澳洲人感到受辱……这一决定也远未达到我们所期望的问责标准。”

她说，遇难的佐米代表了澳洲最优秀的一面。“她的勇气值得赞扬。她的家人理应得到公正的对待。”

佐米是2024年4月遇难的七名世界中央厨房工作人员之一，当时他们的援助车队被以色列空袭误击。

他们的遇难引发全球的强烈愤慨，并促使人们再次呼吁确保在加沙的援助人员的安全。

以色列总理内坦亚胡此前承认，军方“无意中”杀害这些志愿者。不过，以色列军方星期三宣布，不会就他们的死因展开刑事调查。