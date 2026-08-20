美国总统特朗普在白宫展示一个巨大的新直升机停机坪，这是他为在华盛顿留下个人印记而进行的一系列建设项目中的最新一项。

路透社报道，特朗普星期三（8月19日）花了约30分钟带领记者们参观白宫南草坪。他首先来到一段车道，这条车道几十年来一直铺设着沥青，如今已被花岗岩路面取代。

随后，他带领记者来到新建的圆形直升机停机坪。他说，停机坪由西科斯基公司（Sikorsky Aircraft）捐赠，该公司正是总统专机“海军陆战队一号”直升机的制造商。

特朗普称，建造这个停机坪是必要的，因为新直升机的尾气会灼伤草坪。“有了这个停机坪，我们就不用担心草坪的问题了。”

他也说，斯科茨奇迹生长公司（Scotts Miracle-Gro Company）捐赠了草坪用的新草皮。“他们实际上也为我的竞选活动捐款了。”

停机坪本身是美国总统印章的巨型复制品。停机坪由一块10厘米厚的花岗岩制成，花岗岩取自加利福尼亚州的采石场。花岗岩上用大字刻着：“美利坚合众国国徽”。

特朗普当天也在一块形似鹰头的石碑背面签名，这块石碑将被镶嵌在停机坪上。

特朗普当天在一块形似鹰头的石碑背面签名。（彭博社）

特朗普说：“在我们离开很久之后，它仍然会在这里。无论世界发生什么，它都不会移动。它能经受住任何冲击。”

他说，直升机停机坪将在9月24日中国国家主席习近平到访前完工。

他也提及宴会厅和其他翻新工程，并称这些工程将使这座历史悠久的建筑群现代化，同时又能将能保存下来，留给子孙后代。

他说：“这座建筑以前摇摇欲坠，现在也摇摇欲坠——就像在纽约市买下一栋破败的建筑，然后把它重新修缮一样。我以前就是这么做的。我认为我做得比任何人都好。”

批评人士抨击，特朗普在白宫第二任期内的疯狂建设，包括拆除东翼建造一个巨大的宴会厅。

特朗普吹嘘宴会厅项目的规模，称将包括一个绝密的地下掩体和一个屋顶无人机停机坪。“这将是世界上最大的军事综合体兼宴会厅。”

但由于法律诉讼，宴会厅的建设一直受阻。上周，特朗普政府以国家安全为由，请求美国最高法院允许继续完工。

特朗普坚称宴会厅将由私人出资兴建，但6月的媒体报道显示，该项目将动用大量纳税人的资金，总成本可能高达6亿美元（约7亿6300万新元）。

这只是特朗普众多“心头好”项目之一。他计划在2029年1月第二个任期结束前对华盛顿进行彻底改造，其他项目还包括翻新林肯纪念堂倒影池和其他公园，以及建造凯旋门。