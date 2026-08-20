数万名日本民众聚集在东京国会大厦前，抗议首相高市早苗政府一系列被指危险的政策，包括对历史问题的错误认识以及推动军事扩张。

新华社报道，据组织者称，约有1万5000人星期三（8月19日）晚上参与示威活动，另有2万5000人在线参与。集会的主题之一是“拒绝反思战争、拒绝正视日本侵略历史的政客应该立即下台”。

抗议者举着写有“反对军事扩张”的横幅，并高喊“捍卫和平宪法”“高市早苗立即下台”等口号。

日本社会民主党总裁福岛瑞穗在接受采访时说，高市8月15日在全国战殁者追悼仪式上致辞时，没有提及对日本过去发动的侵略战争进行反省。

她也批评高市本月早些时候在广岛和长崎原子弹爆炸纪念活动上的言论含糊，指高市没有明确表明日本将继续坚持“无核三原则”。“这是一个非常严重的问题。”

来自冲绳县的抗议者说，高市政府正在推行军事扩张路线，日本目前的政策展现出“强烈的好战倾向”。

另一名的抗议者说，他反对日本政府近期采取的一系列措施，包括成立国家情报机构，并警告说“战争的号角正在逼近”。

高市政府近期加快军事扩张步伐，持续增加国防开支、放宽杀伤性武器出口限制、推进部署中远程导弹、扩大进攻型军事能力，并寻求修改日本和平宪法。

与此同时，高市也多次回避明确说明日本是否会继续坚持“无核三原则”。这些动向持续引发日本和平团体和民众的担忧。