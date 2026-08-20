澳大利亚塔斯马尼亚州海岸附近的一座岛屿上发现28只企鹅死亡，当局将为它们进行H5N1禽流感病毒检测。

新华社报道，塔斯马尼亚州自然资源与环境部说，监测小组星期三（8月19日）在距离塔斯马尼亚州西北海岸约100公里的国王岛（King Island）上，发现28只企鹅和三只大冠燕鸥的尸体。

负责人福特说，这些鸟类的样本已送检，以确定是否感染H5N1病毒。当局将在星期四（20日）收集尸体，以降低病毒传播风险。

他说：“塔斯马尼亚人非常关心我们的野生动物，尤其是企鹅，因此我们理解这样的消息可能会让社区感到不安”

塔斯马尼亚州于8月13日报告首起高致病禽流感病例，距离澳大利亚大陆6月份首次发现病毒已近两个月。

福特说，截至星期四，塔斯马尼亚州已确诊11起H5N1禽流感病例，全部位于西北部或国王岛。“我们预计会继续收到关于国王岛、西北海岸以及塔斯马尼亚州其他地区发现病鸟和死鸟的报告。”

他敦促塔斯马尼亚州居民将猫养在室内，并在遛狗时务必拴绳，避免接触病鸟或死鸟，从而最大程度地降低感染风险。

史无前例 为企鹅接种疫苗

另一方面，澳大利亚野生动物工作人员本周展开前所未有的行动，为野生小企鹅接种疫苗，以抵御传染极强的H5N1禽流感病毒。

维多利亚州生物多样性事务首席官托德说：“这是前所未有的。世界上从未有任何地方对如此大规模的野生动物群体进行疫苗接种。”

托德说，为野生企鹅接种疫苗是一项挑战。“尝试为野生动物群体接种疫苗几乎是不可能的，部分原因是疫苗需要接种两剂。”

澳大利亚野生动物工作者已启动一项前所未有的行动，为野生小企鹅种群接种疫苗，以预防高传染的H5N1禽流感。（法新社）

每年有数十万名游客前往澳大利亚东海岸的菲利普岛，在观赏区和木栈道等待这些体型娇小的海鸟。傍晚时分，小企鹅会摇摇摆摆地上岸并沿着海滩前行。这场“企鹅巡游”（Penguin Parade）的主角来自岛上的野生企鹅群。每逢南半球春夏繁殖高峰期，岛上小企鹅数量最多可达4万只。

这是全球最大的小企鹅单一群体。小企鹅平均寿命约六年，主要栖息在澳大利亚南部，尤其是塔斯马尼亚州和新西兰。

小企鹅也被称为神仙企鹅（fairy penguins），是体型最小的半水生海鸟，身高仅及膝盖，体重约相当于一袋普通食糖。它们与澳大利亚其他野生鸟类一样，面临H5N1病毒威胁。

本月，一只菲利普岛小企鹅死亡后被检测出感染H5N1，这是这种病毒首次在企鹅群体中被发现。H5N1已在全球多地导致鸟类严重患病甚至死亡。



州政府官员说，接种团队计划为约5000只距离游客活动区域最近的小企鹅接种疫苗。整个计划可能持续数周甚至数月，而不是几天内完成。



托德说，接种团队可以从巢穴中把小企鹅抱出来，也可能尝试在企鹅上岸时将部分企鹅围住，并利用微型芯片追踪已经接种疫苗的企鹅。

他解释说：“它们是野生动物，会尖叫，也会试图啄你，还会做各种反抗动作。不过，正如我所说，当地团队已经非常熟悉如何抓捕和处理这些动物。”